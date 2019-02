Peugeot muudab oma tunnuslauset ja näitab Genfis võimsat hübriidajamiga ideeautot 

2010. aastal lisati brändi 200. juubeli tähistamiseks Peugeot logole slogan „Motion & Emotion“ (eesti keeles liikumine ja emotsioon). Nüüdsest muutub see õige pisut – „emotsioonist“ saab „e-motsioon“ ehk elektriline tundelisus. Seda seetõttu, et Prantsuse autotootja on alates tänavusest aastast toodete elektrifitseerimise kursil.

Liikumine ja tunded on suunanud Peugeot inseneride ja disainerite koostööd, mis on iseloomustanud brändi juba alates aastast 1810, ning kandnud mõtet, et tootja arvates on emotsioon alati olnud autokogemuse süda.