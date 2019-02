Kallimat rõõmustab vaid luksus ja tööst räägib ta põlgusega? Ta võib olla kullakaevaja! 

Vida Press

Kullakaevajad on soost sõltumata kaasinimeste suhtes üleolevad. Naised kritiseerivad teiste naiste riietumist või kõrgetel kontsadel kõndimise oskust. Meeste tüüpiline lause on: „Vaata, ta on nii vormist väljas!“ Kullakaevurid peavad end kaasinimestest paremaks ning kuulutavad seda valjul häälel.

Samuti on nad tipptasemel manipulaatorid, kes oskavad võrgutada ja meelitada, et oma tahtmist saavutada. Enamasti kasutavad nad selleks oma keha koos muljetavaldava meelituste arsenaliga. Flirtimine on tugev relv, millega sihtmärgi südant pehmendada. Kullakaevaja kogub objekte. Kuna ta on pealiskaudne, väsib ta ruttu kõigest, kaasa arvatud meestest-naistest, kelle kulul ta parajasti vegeteerib. Ta tahab alati rohkemat ega kõhkle partnerit vahetamast lihtsalt kapriisi pärast. Peaasi, et uuel objektil oleks piisavalt raha. Et sellist materialisti enda kõrval hoida, tuleb talle pidevalt võimaldada kõike, mida ta hing ihkab.

Üks kindel märk, mis peaks rahakal inimesel häirekellad peas helisema panema, on see, kui uus kallim talle pidevalt korrutab, kui ebaoluline on nende vanusevahe. Eriti siis, kui ta on palju noorem. Materialistile ei lähe korda teiste kommentaarid ja arvamused, teda huvitavad ainult tema enda pealiskaudsed soovid. Sellepärast võib ta endale valida tunduvalt vanema partneri. Peaasi, et too oleks rikas ja valmis tema tahtmisi täitma. Ning kõige suurem ohumärk on Spindeli sõnul stabiilse sissetuleku puudumine. „Kullakaevuril pole kindlat töökohta või räägib ta tööst põlgusega.“

Endine FBI agent ja psühholoogiauurija Jack Schafer kirjeldab oma raamatus „Suhete võti“ kujukalt, kuidas kogenud manipulaatoril on võimalik vähem kui kümne minutiga võita teda huvitava inimese usaldus. „Ta osutab teisele täielikku tähelepanu. Hoiab pilkkontakti. Kuulab. Arutab oma vestluspartneri tundmusi. Kaasvestleja usalduse pälvimisel ongi kõige olulisem teisele rääkimisvõimaluse andmine, tema kuulamine teda katkestamata, samuti teisele mitteverbaalsete märguannete lähetamine, mis näitavad, et tema räägitu huvitab manipulaatorit,“ kirjutab Schafer. Edukas suhtleja oskab tema hinnangul vestluses suurepäraselt kasutada tunderõhulisi avaldusi stiilis: „Kindlasti pidid sa kõvasti tööd rabama, et selline positsioon saavutada.“ Sellised avaldused lähetavad teisele sõnumi, et tema olukorda mõistetakse ning saadakse aru, kui tähendusrikas on tema öeldu. Nii rahuldatakse teise vajadus tunnustuse ja tähelepanu järele ning tõstetakse ta enesehinnangut. Pole siis ime, et selliste väikeste avaldustega on võimalik oma sihtmärk täielikult ära võluda.

Naispetis on enamasti mehest noorem ja väga ilus

Naispetturite käitumist uurinud teaduskirjanik Riku Salmivuori avaldab Ilta Sanomatele, et kõiki petiste ohvriks langenud mehi ühendab üks asjaolu – nad sõlmisid tutvuse endast noorema ja piltilusa naisolevusega. „Meeste petise küüsi langemise saaga algab tavaliselt sellest, et oma tegelik paarisuhe ei rahulda neid ning netist otsitakse teravamaid ja põnevamaid elamusi. Mees võib elada pealtnäha õnnelikus kooselus aasta(kümne)id, kuid ootamatult loovutab petisele kõik oma säästud. Muidugi on petistele altid ka need mehed, kes tõesti ihu ja hingega endale kaaslast otsivad, tõdeb Salmivuori.