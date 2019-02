KOOLIVAHEAJAL VÄLISMAALE: viis meelespead lastega reisimisel 

Lastega reisides on üsna reaalne, et vahetult enne reisi laps haigestub ning reisile minna ei ole võimalik. Juba reisi planeerides on olulisel kohal reisitõrkekindlustus. Selle olemasolul ei pea haigestunud lapsega pere reisi ette võtma ning kulud hüvitatakse. „Kindlustussumma valikul tuleks lähtuda juba tehtud kulutustest võttes arvesse ka näiteks kontserdipileteid ning näiteks autorendile tehtud kulutusi. Summa võiks pigem olla suurem, kui väiksem,“ lisab Moonika Kaste.

Sageli ei osteta lastele eraldi pagasikindlustust. Sellisel juhul ei ole aga kohvris olevad lapse riided ja esemed kindlustatud, kui need peaks kahjustada saama. Samuti ei ole kaitset lapse pagasi hilinemisel, näiteks juhul, kui oled sunnitud lapsele selleks ajaks hädavajalikke riideid ostma. „Lastega reisides ei ole vahet, kas asjad on ühes või mitmes kohvris. Kindlasti tuleks lapse pagas eraldi kindlustada,“ rõhutab Moonika Kaste. Summa valikul on mõistlik arvestada lisaks pagasi sisule ka kohvri või koti enda väärtust.

Juhul, kui lapsega reisiv täiskasvanu on vanemate asemel hoopis vanaema, tädi või keegi kolmas, siis tuleks reisile kaasa võtta ka lapsevanemate ühine nõusolek. Samuti soovitab välisministeerium kohalikust omavalitsusest kaasa võtta ingliskeelse väljavõtte, mida saab kasutada sünnitõendi asemel. „See on kasulik ka siis, kui ühel vanematest on lapsega erinev perekonnanimi,“ lisab Kaste. Kõik reisikindlustuse dokumendid tasub kaasa võtta käsipagasisse, et need oleksid pideva järelevalve all, ning selleks, et vältida nende kadumist.