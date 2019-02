ÕLLEPÄEVIK: Väike Kollane Draakon 

Väike Kollane Draakon (Lehe, Eesti) pdl 0,33 l. alc 4,0% vol. Ratebeeri liigimääratlus: „Sour/Wild Ale“ ja hinnang pole veel välja kujunenud.



Tootjainfo: „Spiced sour ale. Selles eksootilises ja värskendavas hapuõlles saavad kokku kurkum ja roheline tee.“



Väike lihtne pudel, sildil supi sisse sattunud kollane draakon! Sõrmepaksune valge vahukiht – muuseas sellel valgel on kollakas-roheline varjund – ei püsi kuigi pikalt. Õlle värvus – kirkalt kollane. Rohelise mõtleb aju ilmselt juurde. Või siis ei mõtle.

Esmamekk on kerge kehaga, või pigem isegi vesisevõitu, aga see-eest mõnusalt hapukas ja mahlane. Keskmaitse – no miks ma tunnen kafiirlaimi ja sidrunheina, ah? – aga rohelise tee parkiv värskus on kah olemas.

Lõppmaitse. Einohteate. Nii pole aus. Miks tehakse tajudega selline temp, et need tunnevad ingverit ja valgeid seeni ja krevette? Ja ilge isu tuleb peale süüa üks kausike kuuma, aromaatset ning vürtsikat nuudlisuppi? Järelmekk laseb õnneks sellest supilummusest lahti ning jätab alles lihtsalt hapuka värskustunde.