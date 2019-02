3 NÕUANNET raskustes seksielu parandamiseks 

Sageli pole probleemiks pelgalt seksi puudumine, vaid põhjus peitub kusagil sügavamal. Võibolla tunneb üks (või mõlemad) partneritest stressi või ei tunne end piisavalt seksikana. Olgu see mis tahes – peamine, et te sellele lahenduse leiaksite ning omavahel räägiksite. „Kui te olete piisavalt täiskasvanud, et seksida, siis olete ka valmis sellest rääkima,“ tõdeb suhtetreener Laurel House

Hea vestlus seksist on alles esimene samm suhte parandamisel. Järgmiseks on oluline teha muutuseid. Proovige partneriga midagi uut ja värskendavat.

„Siivutu jutt on lihtsaim viis seksielu parandamiseks. Esmakordsel katsetamisel võib see hirmutav tunduda, kuid on tegelikult lihtne,“ kinnitab House. Siivutu jutu ehk dirty talki võid kasutusele võtta just sekstimisel. Sekstimine ehk telefoniga riivatute sõnumite saatmine on nutimaailmas aina levinumaks muutunud. See lisab vürtsi ning uudsust seksiellu.