IKKA VÄHE! Möödunud aastal kasvas Euroopas elektriautode müük 47% 

Kuna elektrisõidukitena lähevad kirja kõik autod, millel on „saba taga“, võib Euroopa mulluste tulemuste üle lausa suurt rõõmu tunda: EV Volume statistika põhjal müüdi ühtekokku 408 000 „sabaga“ autot, mida on täpselt kolmandiku ehk 33% võrra rohkem kui 2017. aastal.

Kui üldiselt uute sõiduautode turg mullu kuigivõrd ei kasvanud, siis autoostjate eelistustest annab tunnistust just eelmainitud number – elektriajamitega autode segmenti valitses läbi aasta optimistlik kasvutrend. Täiselektriliste sõiduautode müügikasvule aitasid kaasa laienenud mudelivalik ja tarbijate teadlikkuse kasv. Turule tuli kolm uut täiselektrilist mudelit.

Eelmine aasta oli esimene, mil ostjate huvi kaldus kaksikajamiga mudelitelt elektriautode poole. Üksiti on see seletatav asjaoluga, et uus WLTP meetod lõi suurel osal hübriidide tootjatelt jalad alt.