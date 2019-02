Relvaloa taotlemine muutub digitaalseks 

Kui praegu peab inimene esmase relvaloa taotlemisel alustama kõigepealt relvasoetamisloa ning seejärel relvaloa taotlemisest, siis politsei iseteeninduses alustab ta relvaloa taotlemisest. Kui relvaluba ja relvasoetamisluba on väljastatud, saab relvakaupmees registrisse kantud andmeid näha ja soetatava relva vastavale relvaloale kanda.

„Peamine muutus seisneb selles, et relvaloa taotleja ei pea enam taotluse esitamiseks, loa kätte saamiseks ega ostetud relva registreerimiseks Politsei- ja Piirivalveameti teenindusse tulema,“ ütles identiteedi ja staatuste büroo peaekspert Katri-Nele Ilves. „Vajadusel on võimalik siiski ka teenindusse minna ja teenindaja esitab digitaalse taotluse inimese eest. Sel juhul peaks kaasa võtma kõik vajalikud taotlusele lisatavad dokumendid ja tasuma eelnevalt riigilõivu. Koha peal on riigilõivu võimalik tasuda vaid sularahas.“