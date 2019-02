Märgid, mis näitavad, et su pesumasin on otsi andmas 

Lekked

Kui näed masinast vett lekkimas, tähendab see, et pesumasinal on tõsine tehniline probleem. Vesi võib masinast lekkida näiteks siis, kui sõltumata pesu kogusest trumlis kasutab masin tavalise koguse vett. Selline viga esineb tavaliselt vanematel masinatel.

Probleemi lahendamiseks pööra tähelepanu sellele, kui palju pesu trumlisse paned – sinna peab jääma ruumi ka riiete väänamiseks. Kui aga probleem püsib, tuleks kontrollida pesumasina tagust voolikukinnitust.

Müra

Ideaalis võiks ainus pesumasinast kostuv heli olla märguanne, et pesu on valmis. Kui aga näed, et masin praktiliselt põrkab omal kohal ja väljutab erinevaid hääli vaatamata režiimile, siis peaksid uurima, kas masina jalad hoiavad seda tasakaalus. Kui see ei vähenda müra ja liikumist, võib viga olla mootoriarmatuuris või trumlis. Enne kui viid pesumasina parandusse, uuri välja, palju see maksma läheb – sageli võib uue masina ostmine osutuda soodsamaks.

PantherMedia/Scanpix

Haisvad riided