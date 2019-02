Kolm üllatavat olukorda, mida liikluskindlustus hüvitab 

Maha sõidetud liiklusmärk

Tihti arvatakse, et maha sõidetud liiklusmärgi tõttu tekkinud kahju on põhjustaja enda kanda. „Liiklusmärgi parandamise kulud hüvitab liikluskindlustus,“ kommenteerib Kääramees. Kuna sellises olukorras kannatanu füüsiliselt ise kohal ei viibi, siis kiputakse sündmuskohalt lahkuma ning levib eksiarvamus, et kahju tuleb korvata enda taskust. „Sündmuskohalt lahkudes tuleb hiljem tõesti kogu kahju endal hüvitada, kuid õigesti käitudes on abi kindlustusest,“ lisab ta. Nii liiklusmärk, naabrimehe aed, teepiirded, tänavalaternad aga ka muud võimalikud varakahjud on hüvitatavad liikluskindlustuslepingu alusel.

Varakahjude tekkimisel on oluline edasist kahju vältida ja olukorra ohutust hinnata. Selleks, et kaasliiklejad sind märkaksid, lülita vajadusel sisse ohutuled, pane selga helkurvest ning aseta teele ohukolmnurk. Teavita ka häirekeskust, helistades numbril 112, ning käitu vastavalt antud juhistele. Kahju tuleks registreerida kindlustusandja juures ning vajadusel aitab ka kindlustusmaakler.

Tankimispüstol jääb bensiinipaaki

Bensiinijaamas tuleb ette juhtumeid, kui autojuht tanklast lahkudes tankimispüstoli paaki unustab. „Tegemist on liikluskindlustuse juhtumiga ning kindlustus hüvitab tanklale tekitatud kahjud,“ kommenteerib IIZI liikluskindlustuse tootejuht. Isegi kui avastasid oma eksimuse piisavalt vara ning tundub, et olulisi kahjusid tekkinud ei ole, siis soovitame siiski kõiki asjaosalisi teavitada, et vältida hilisemaid probleeme.

„Vältida tuleks edasist kahju, hinnata olukorra ohutust ning käituda vastavalt saadud juhistele,“ rõhutab Kääramees. Teavita juhtunust tankla müüjat, automaattankla puhul tuleks helistada klienditoele, mille numbri leiab üldiselt tankuritelt. Kahju tuleks kindlustusandja juures registreerida ning vajadusel on abiks ka kindlustusmaakler.

Parklas mõlgitud uks tekitab segadust