10 TERVISENIPPI meestele, et elada õnnelikult ja kauem 

Kindlasti oled kuulnud „Prantsuse paradoksist“, mis tähendab seda, et veini joomine on südamele kasulik. Mitmed uuringud on tõestanud, et väikeses koguses on alkohol tõesti organismile kasulik. Siiski ei tohi vastupidise efekti ilmnemiseks alkohoolsete jookidega liialdada, vaid neid tuleb tarbida mõõdukalt!