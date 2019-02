Eesti päikesepaneelid varustavad Birmas peagi elektriga terveid külasid 

Ligipääs tavapärastele energiaallikatele on Birmas/Myanmaris endiselt piiratud, seda ennekõike just maapiirkondades, külades ning vähemusrahvuste aladel. Samas on seoses majanduskasvuga nõudlus elektrienergia järele olulisel määral tõusnud, mis on piiratud võimsusega elektrisüsteemi veelgi suurema surve alla pannud. Reaalsuses tähendab see igapäevaseid elektrikatkestusi suurlinnadest kuni väikeküladeni, kuhu elekter on veetud.

Suuremad ettevõtted, aga ka väikeärid ning jõukamad elanikud on oma majapidamised varustanud diiselgeneraatoritega, mis elektri katkedes sisse lülituvad. Need on aga nii keskkonna kui ka müra mõttes saastavad ning kulukad ega lahenda energiasektori nõudluse kasvu pikemas perspektiivis. Võttes arvesse Birma geograafilist asukohta, on seal suur päikeseenergia kasutamise potentsiaal, mida uus projekt ära kasutab.

Projekti põhieesmärk on leevendada elektrienergia kättesaadavust Myanmari maapiirkondades, pakkudes Eestis välja arendatud keskkonnasäästlike ja taskukohaseid päikeseenergial töötavaid lahendusi. Projekt keskendub kahele erinevale sihtgrupile – kodukasutajad piirkondades, kus senini ligipääs elektrile puudus ning väikeettevõtjad, aga ka avalikke teenuseid pakkuvad asutused, kelle jaoks tuuakse turule suurema võimsusega päikeseenergial töötav universaalne lahendus.