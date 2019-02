Militaar VIDEO | Mille poolest erinevad aatomipomm ja vesinikupomm? Toimetas Aare Kartau , täna, 16:08 Jaga:

PantherMedia/Scanpix

Millised erinevused on tuuma- ehk aatomipommi ja termotuuma- ehk vesinikupommi vahel? Kuidas käib nende massihävitusrelvi loomise protsess? Mitu korda on vesinikupomm tuumapommist võimsam? The Infographics Show annab neile küsimustele vastuse informatiivse ja põneva animeeritud video kaudu.