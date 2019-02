TULEVIKUTELEFONI POOLE! Tartu Ülikoolis valmis grafeenipõhise sensori prototüüp 

„Kui enne saime vaid laboris katseid teha, siis nüüd on meil võimalik tehnoloogiat läbi proovida tegelikus keskkonnas – õues. Minna on veel pikk tee ja nagu teada, kasvab investeeringute vajadus tipu pool samuti päris palju,“ selgitas Tartu Ülikooli vanemteadur Raivo Jaaniso seadme arendajate järgmisi samme.

Tartu Ülikooli teadlaste väljatöötatud sensor erineb teistest turul olevatest oma tundlikkuse poolest. See töötab edukalt ka välitingimustes, kus mürgiste ainete kontsentratsioon on väike, hoiatades kandjat näiteks sõidukite heitgaaside eest. „See töötab umbes samamoodi nagu inimese nina,“ ütles Jaaniso.

25.–28. veebruarini Barcelonas toimuv World Mobile Congress on maailma suurim tulevikutehnoloogiat tutvustav mess. Grafeeniprojekti teadlaste eesmärk on sõlmida kohapeal sidemeid mobiiltelefonide tootjatega ja seejärel jätkata arendustööd. „Järgmine eesmärk on teha uus prototüüp, milles kõik oleks tunduvalt väiksem ja millest valmis tooteni oleks veel vaid viimane samm,“ täpsustas Jaaniso. Muu hulgas tuleb veel põhjalikult katsetada pikaajalist stabiilsust. Jaaniso sõnul võiks katseprojekti käigus proovida seadet igapäevases kasutuses mõnikümmend inimest.