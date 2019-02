ELUOHTLIK TÖÖ: maailma esimesed vulkaanikütid 

Jaggar kõndis üksinda varemetes ringi, et rahulikult muljeid koguda. Majade seinamüüride jäänused ulatusid talle rinnuni, puud olid juuripidi maast lahti rebitud ja kolmetonnine neitsi Maarja teraskuju oma aluselt 15 meetri kaugusele paiskunud.

„Oli raske eristada, kus olid olnud tänavad. Kõik oli maetud hoonete ümberkukkunud kiviseinte, roosa krohvi ja katusekivide alla. Selle kõige all lebas 30 000 surnukeha,“ kirjutas Jaggar hiljem.

Sulanud metallist lapsevankris lebas üks söestunud beebilaip. Pagaritöökojast leidis geoloog pagari jäänused – too oli purske ajal peitnud ennast ahju, püüdes kuumuse eest pääseda. Surnukehal oli käsivars näo ees ja jalad krõnksu tõmmatud. Mees oli niivõrd ära küpsenud, et tema reite ümbermõõt oli vähenenud mõne sentimeetrini. Kuumus oli pannud naha tema põlvedel ja küünarnukkidel kokku tõmbuma ja paljastanud luud. See pilt oli Jaggarile kui julm ilmutus.