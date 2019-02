Volkswagen rajab Salzgitteri tehasesse esimese akude taaskasutusüksuse 

Volkswageni tulevikuplaanides on elektrilistel sõidukitel kandev roll – esimesed täiselektrilised sõiduautod on kasutajate käeulatusse jõudmas juba tänavu. Tarbesõidukite osas on asi veelgi kaugemal: e-Crafterid teevad testisõite Eestigi teedel.

Saksa autotootja püüab näha metsa puude taga ning käsitleda elektriautode tootmist kui tervikut. See on vaade kogu protsessile ideeautodest reaalsete sõidukiteni, mis hõlmab tootmist, müüki ja müügijärgset teenindust kuni taaskasutuseni välja.

Kuna elektriautode akud on keskkonna mõttes algusest lõpuni suur probleem, tuleks nende tootmisel vältida näiteks lapstööjõu kasutamist ning akude elutsükli lõpus need võimalikult algosakesteks laiali lammutada. Et sõnadel oleks kaal, rajab Volkswagen Salzgitteri tehasesse Saksamaal esimest akude taaskasutusüksust.

Ohtlikust jäätmest toormeallikaks

Elektriauto akupakk koosneb suurest hulgast akuelementidest ja ulatub üle kogu elektrisõiduki põranda telgedevahelise pinna.

Aku lööb elektriauto hinna üles ja võtab kõvasti ruumi. Elukaare lõpus on akust saanud ohtlik jääde, mis on tõsine keskkonnaprobleem. Volkswagen usub, et ohtlik jääde võib tegelikkuses olla väärtuslik toormeallikas. Akude taaskasutusvõimaluste leidmisega tegelevate inseneride eesmärgiks ongi tuua neis sisalduv tooraine tagasi tootmisahelasse.

„Oleme juba kümme aastat tegelnud tooraine taaskasutusvõimaluste uurimisega. Niisuguste toorainete hulka kuuluvad peamiselt koobalt, liitium, mangaan ja nikkel,“ selgitas VAG tehnilise planeerimise juht Thomas Tiedje.