6 SOOVITUST: ere kevadpäike on liikluses kõrgendatud oht! 

Kontrolli üle klaasipuhastajad ehk kojamehed, mis on talvel kõvasti tööd teinud ja üldiselt karmides oludes toimetanud. Kui klaasipuhastajad jätavad esiklaasile puhastades jooni, on aeg need vahetada, sest vigane klaasipuhastaja rikub ka esiklaasi pinda ja tekitab nähtavuses probleeme.

Reguleeri oma külje- ja tahavaatepeegel nii, et sellest oleks selge ülevaade, mis toimub auto taga ja külgedel. Küljepeeglid tasub reguleerida nii, et sellest on näha natuke sõiduki külge, aga suurem osa peeglist kuvaks kõrvalrida. See võimaldab märgata ka neid sõidukeid, mis muidu jäävad kõrvalreal n-ö musta alasse. Tagurpidi manööverdamisel on aga juhil rohkem aega ja ta saab rahulikult ennast liigutada, et peeglist kõike ümbritsevat märgata.