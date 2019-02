Mida panna köögi põrandale, et oleks ilus ja kauakestev? 

Katte valikul võiksid olla peamisteks argumentideks: lihtne hooldatavaus, sobivus interjööri, vastupidavus ning kui palju igapäevaselt köök kasutust leiab. Aegajal tuntakse muret ka niiskuse pärast köögis. Peamiselt selle pärast, et maha või sattuda vedelikke – koduköögi õhuniiskuse tase pole tavaliselt suurem kui tubades.

Puitpõrandaks võib olla nii parkett, kui ka põrandalaud või liistparkett. Tavaliselt soovitakse puitpõrandat, kuna elamises on sama tüüpi põrand mujal maas või on tegemist avatud köögiga, mis avaneb elutuppa. Puitpõrand on ka üks levinum põrandkate kodudes – enamjaolt on selleks parkett. Parketi plussiks on tema naturaalsus ja see, et ta on jala all soe. Miinuseks aga suhteliselt pehme pind, mida on kerge kriimustada, ning niiskustaluvus - kui maha läinud vesi jääb sinna pikemalt seisma, võivad tekkida puidukahjustused, mida hiljem on raske likvideerida.

Laminaatparketti valitakse kööki enamjaolt parketiga samadel põhjustel. Laminattparkett on tugevama pealispinnaga ja peab hästi vastu kriimustustele. Reeglina laminaadi lauale sattunud vesi seda ka ei kahjusta. Niiskuskahjustusi võib tekkida, kui maha läinud vesi laudade vahele pääseb.

Kvaliteetse laminaatparketi ühendused on aga tihedad ja maha sattunud vedelik, isegi kui ta on mõnda aega põrandal, laudade vahele ei pääse. Laminaatparkett on küllalt külma pealispinnaga materjal. Samuti on osad laminaatparketi pinnad libedad.

Linoleum on naturaalne materjal, nagu parkettki. Reeglina liimitakse linoleum otse aluspõrandale. Tegemist on väga vastupidava ja kauakestva materjaliga. Samuti pole muret kui vett põrandale satub. Linoleum on üldjuhul ühe- või mitmevärviline. Üheks unikaalseks omaduseks on linoleumil see, et väiksemad põletused ei jäta tema pinnale jälgi. Selle tõttu võiks ta olla eelistatuim kate, kui köögis on ahi või puuküttega pliit.