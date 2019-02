9 FAKTI gangster Bugsy Siegeli kohta 

Sõbrad kirjeldasid teismelist Siegelit kui vägivaldset ning püsimatut noormeest – ta oli „crazy as a bedbug“ („hull nagu lutikas“). Paljud hakkasid teda kutsuma nimetustega „Bugsy“ või „Bug“. Talle see ei meeldinud. Siegel oli lausunud: „Mu sõbrad kutsuvad mind Beniks, võõrad Mr. Siegeliks ja tüübid, kes mulle ei meeldi, nimetavad mind Bugsyks, kuid mitte minu kuuldes.“

Bugsy Siegeli kriminaalne reputatsioon on mattunud legendidesse, kuid on tõendeid, et ta oli osaline vähemalt tosinas mõrvas 1920. ja 1930. aastatel. Väidetavalt osales Siegel Sitsiilia gangster Giuseppe Masseria tapmises ning oli seotud Lucky Luciano ja kurikuulsa „Murder, Inc.“ sündikaadiga.