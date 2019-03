Polestar 2: Euroopa sai äsja juurde uue vegan-elektriauto 

Laadimisstandardi kohta esialgu täpsemat infot ei jagata, aga tootja sõnul on Polestar 2 võimalik laadida kõigis Euroopa kiirlaadijates. Moodsale ajale kohaselt saab auto panna laadima ka mobiiltelefonist.

27 moodulist koosnev akupakk on uputatud põrandasse ja lisab ühtlasi šassiile jäikust ja vähendab samuti vibratsiooni ja mürataset – teemüra on võrreldes tavaraamistikuga vähendatud 3,7 dB võrra. 78 kWh akupakiga auto suudab ühe laadimisega läbida 500 kilomeetrit (WLTP).

Kahel elektrimootoril on 300 kW (408 hj) võimsust ja ajami pöördemoment on muljetavaldavad 660 Nm. „Nullist sajani“ kiirendab auto vähem kui viie sekundiga. Polestar 2 põhineb Volvo CMA2 platvormil, mida kasutavad oma uute mudelite ehitamiseks nii Volvo kui ka Geely ja Lynk&Co. Autol on neljarattavedu.