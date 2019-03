Seda sulle baaskursusel ei õpetatud: seitse võimalust kiivri kasutamiseks 

Metsas levib magus hernesupi lõhn ja oled, lusikas käes, valmis järjekorda sööstma, kuid – oh hirmu! – kateloki asemel on rakmete taskus hoopis sinna eelmise õppuse ajal ununenud kivistunud saiapäts!? Aga kiiver on sul ju ometi tublilt ühes võetud. Muide, selline variant toimib märksa parema elupikendajana kui üritus katelokki kiivrina kasutada. Nii et võta julgelt supisappa! Küll, jah, kiivri sisu soovitame enne katta biolaguneva kilekotiga, siis on natuke mugavam süüa ja saab kiivrit kiiresti sihtotstarbeliselt kasutama hakata. Kilekott aga viska pärast söömist selleks ettenähtud kohta, mitte niisama põõsa alla!