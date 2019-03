Tesla sulgeb esindused ning jätkab autode müüki vaid veebi kaudu 

Ostjatel on võimalus internetist tellitud auto nädala jooksul tagastada, kui nad masinaga rahule ei jää. Tesla tegevdirektor Elon Musk arvas, et mõned kliendid kasutavad kindlasti seda võimalust. Üleminek e-kaubandusele aitab Teslal vähendada tegevuskulusid ning vältida poliitilisi probleeme, mis on takistanud müügitegevust näiteks Connecticuti ja New Mexico osariigis.

Tesla jätab valitud esindused avatuks, kuid vaid informatsioonikeskuste ja galeriide eesmärgil. Kogu müük hakkab toimuma läbi interneti. Musk tõdes, et üleminek veebimüügile toob paratamatult kaasa töökohtade vähenemise. Ta ei osanud täpselt öelda, mitu inimest uuenduse tagajärjel töö kaotada võib. „See on raske, kuid ma arvan, et tuleviku mõttes on see siiski õige otsus,“ teatas Musk.