Isejuhtivad veokid toovad järgmise arendusbuumi 

Tesla on mitut puhku pannud alguse protsessidele, mis pikas perspektiivis muudavad sõidukite paradigmat. Ent ameeriklased ei ole kaugeltki ainsad, kes edukalt uusi tehnoloogiaid kasutusele võtavad, nad on lihtsalt häälekad.

See ilus päev, kui isejuhtivad veokid normaalsuseks muutuvad, läheneb vältimatult. Õigem oleks öelda, see päev on juba saabunud, sest elektrilised veokid, millel on olemas osaline autonoomne sõiduvõimekus, on eri maailmanurkades teedel liikvel.