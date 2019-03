Valel on lühikesed jalad: võõras juuksekarv või Instagrami pilt võib suhtele lõpu teha! Mis veel? 

„Umbes aasta hiljem tuli ta oma naisega meile külla. Siis ma mainisin, et nägin teda. Tema väitis, et ei, tema see küll polnud. Vaidlesin vastu, sest olin endas jumala kindel. Tema raius, et polnud samal ajal Eestiski. Mis mul muud üle jäi kui vaidlemine lõpetada. Hiljem ütles mu mees, et tegelikult oli ta sõber küll Eestis, ent olevat samal ajal mingi teise tšikiga ringi hänginud nii, et toonane naine ei teadnud midagi. Seepärast ta mulle üles ei tunnistanudki, et tema naine oli ju sealsamas. Vahele ta otseselt ei jäänud, aga hale värk ikkagi.“