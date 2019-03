8 asja, mida sa ei peaks iial stjuardessile ütlema 

Kas sa võiksid mu laste järele vaadata? Mõnele inimesele võib jääda mulje, et stjuardessi elu on glamuurne ja nad lihtsalt säravad lennukis. Tegelikult on nende töö äärmiselt pingeline, sest nad vastutavad elude eest. Niisiis pole pardatöötajatel kindlasti aega vaadata sinu laste järele. Mõni stjuardess on meenutanud isegi, et reisijad on pahandanud, et lennukis pole laste mänguala.

Too mulle seda ja seda ja seda… Jah, istme juures on nupp, millega kutsuda pardateenindaja enda juurde. Aga palun kasuta seda juhul, kui midagi juhtus või on väga kiiresti vaja. Mitte selleks, et paluda klaasi vett.

Mis sööke ja jooke teil on? Taevas küll, tutvu menüüga! Kõik on seal kirjas!

Kas te aitaksite mul pagasit paigutada? Enamikel lennufirmadel on käsipagasi kaalule piirang ning see on harva üle kümne kilogrammi. Miks on sinu pagas ühtäkki nii raske, et sa ei jõua seda ülemisse riiulisse tõsta?

Ma lasen selle lennuki õhku, kui ma esimesse klassi istuma ei saa. Terrorismiteemalised naljad pole üldse naljakad. Talitse ennast.

See jook on liiga kallis. Nojah, võib-olla ongi. Aga pardateenindaja pole hindu määranud ega ole selles süüdi.

Ma igatsen seda aega, kui pardateenindajad olid noored ja kuumad. No palun, ole normaalne. Pardateenindajad pole selleks, et vanad mehed võiksid nende järgi ilastada.