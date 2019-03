Sõja uus nägu: elektroonilised relvad 

Luure. Luure on edu saladus! Mida paremini suudeti vastase järele luurata, seda lihtsam oli neid võita. Tehnika arenguga ja võidurelvastumise lõpuga on tekkinud olukord, kus iga huviline võib soetada endale drooni või ehitada roboti, kuulata ja segada raadiolaineid, pääseda läbi küberkaitsest jne. Vastuluure lisakoormuseks on saanud võitlus pahatahtlike ja tihti rumalate või kõrvalekalletega inimeste sekkumine EW-sse. Kaitseliidu üksuse ülesandeks vastuluure valdkonnas saab olema vastase või pahatahtlike droonide/robotite mahavõtmine ning oma üksuste droonide/robotite juhtimine, remont ja hooldus.

Sensorid ja signatuurid. Ürgajal jahiti looma tema jäsemejälgede või tema tekitatud keskkonnamuudatuste järgi. Sedalaadi mõtteviis levis kuni tööstusajastuni. Siis aga avastati signaalid, õpiti neid tundma ning ühtäkki muutusid need kogu EW-d mõjutavaks faktoriks. Iga asi jätab mingi jälje ja kui seda on võimalik tuvastada, siis saab seda ka jälgida. Kuid kui on teada, millega ja kuidas sind jälgitakse, siis on võimalik jälgivad sensorid ära petta ning oma kasuks pöörata. Kaitseliidu üksuse ülesanne on tagada võimalikult hea kaitstus (luureandmetelt baseeruva info põhjal) neid jälgivate sensorite (IR-kaamerad, radarid, lidarid, hüperspektraalkaamerad, öövaatluskaamerad jne) eest. Oluline on ka võimekus tekitada pettesignatuure vastase luure häirimiseks.