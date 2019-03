Reis Kindlustusfirma salajase sõnumi leidnud naine võitis 10 000 dollarit Ohtuleht.ee , täna, 17:22 Jaga:

Pilt on illustreeriv. Pixabay

Tõsiasi on, et enamik meist ei viitsi lugeda peenikeses tekstis tingimusi, mis tulevad kaasa erinevate lepingutega. Et reaalselt näha, kui paljud inimesed loevad peenikest kirja, korraldas USA kindlustusfirma SquareMoth katse.