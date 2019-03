EESTI MEHE ARGIPÄEV: naine lesib diivanil ja ähvardab seksist ilma jätta 

„Kui mina käin tööl ja teenin raha maksude maksmiseks, siis oleks ju igati õiglane, et naine suudab kodus hoida puhtust ja korda. Ka kodus ootav soe toit oleks väga rõõmustav nähtus, aga seda kõike pole. Kui julgen sel teemal suu avada, siis järgneb sellele sõim ja ähvardus, et sel õhtul võin seksist ainult unistada," kirjeldab oma pettumust 39aastane Tanel.

"Oleme koos olnud kaks aastat, millest juba üle aasta on ta niisama kodus istunud. Tal ei olnud väga tulus ja lihtne amet, mistõttu jäi esiti jutt, et jätab töö ja otsib uut. Nüüd näib mulle, et ta pigem otsib iga ameti puhul vabandusi, miks see pole õige või sobilik. Me tuleks praegu ka minu palgaga toime, aga mingit panust meie ellu ootaks ma naiselt ikkagi," selgitab Tanel.

"Kas on asi meie põlvakondade erinevuses, aga 29aastane naine ei suuda kodus hoida puhtust. Õige oleks öelda, et teda isegi ei häiri see. Teda ei häiri ka see, et ta terve päeva vaid teleka ees vedeledes veedab. Isegi nõusid ei suuda ta pesumasinasse panna," täpsustab Tanel, et ühist korterit on jagatud ajast, mil naine töölt lahkus.

"Alguses ju neid puudusi ei märka, aga nüüd ma ei suuda enam silmi kinni kah pigistada. Nii ma juba väldin liialt varakult koju jõudmist, sest ees ootab räpakas kodu, kus puhata pole võimalik. Isegi mu sõbrad on sellele vihjanud, et miks me elamine seapesaks on muutunud. Vabandan liigse töö ja kohustustega välja, aga endal hakkab kah juba imelik," tunnistab Tanel.

"Mu naisel oleks nagu depressioon - ta ei suuda praegusest punktist kuhugi liikuda. Ja tegevusetuse kõrval on teine pool neil ähvardustel. Kui temalt midagi oodata või nõuda, siis järgneb ähvardus. Aga ta ei mõista, et ainult seksist jääb meie suhtes väheseks," kurdab ta.

"Kuidas talle mõistus pähe panna, et oleks aeg omale tööd ja tegevust otsida?! Kasvõi alustada kodus korra ja puhtuse loomisega," tunneb Tanel, et ta ei oska enam oma naisele läheneda.