ÕLLEPÄEVIK: vaiguse aroomiga Kosmos 

Kosmos (Põhjala, Eesti) pdl 0,33 l. alc 5,5% vol. Ratebeeri liigimääratlus: „IPA - Hazy/New England“ ja hinnang pole veel välja kujunenud. Untappd ütleb „IPA - New England“ ja 3,68 punkti.

Tootjainfo: „An intergalactic IPA brewed with huge amounts of Citra and Mosaic.“