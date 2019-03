Albaania värske turismikampaania paneb kulmu kergitama 

Jutt on 2008. aastal ilmunud pantvangidraamast „Taken“ (kinni peetud, vangistatud), kirjutab Lonely Planet. Film räägib loo sellest, kuidas Albaania inimkaubitsejad röövivad tüdruku ja müüvad ta seksiorjaks.

Kuna film näitas Albaaniat vaid tumedates toonides, võiks eeldada, et linateost ei taheta sealmail mäletada. Uus turismikampaania kannab aga pealkirja „Taken by Albania“ (Albaaniast võlutud).

Loomulikult soovitakse anda edasi sõnumit, et Albaania võlub külastajaid. Kuid kas see on ikka parim viis?