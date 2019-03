Reis Rumeenia on brittide hulgas uus hittsihtkoht! Ohtuleht.ee , täna, 13:27 Jaga:

Pixabay

Suurbritannia reisibüroode andmetest selgub, et Rumeenia on brittide hulgas kõige kiiremini kasvav turismisihtkoht. Nimelt on 2007. ja 2017. aasta vahel kasvanud 638%.