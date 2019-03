Suhted Kui su naine on sind petnud, siis... Ohtuleht.ee , täna, 13:55 Jaga:

PantherMedia/Scanpix

Keegi meist ei taha end leida olukorrast, kus ta kaaslane on teda petnud. Ometigi võib see juhtuda meist igaühega. Mida võiks teha mees, kes avastab, et armastatud naine on teda reetnud?