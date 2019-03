Kasulik Seitse finantseesmärki 30. aastates meestele Toimetas Aare Kartau , täna, 20:39 Jaga:

Pixabay

Kolmekümnendates aastates mehed peavad harjuma mõttega, et rahalises mõttes on lihtsamad ajad möödanik, ning peavad hakkama rohkem oma elu planeerima. Tõenäoliselt on 30+ vanuses mees abielus, tal on väikesed lapsed, ning tema karjäär liigub ülesmäge. Uued kohustused vajavad aga järelemõeldud otsuseid. Portaal Art Of Manliness on kirja pannud seitse finantsnõuannet 30. aastates meestele.