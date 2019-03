Kuus lihtsat nippi, kuidas sel kevadel soodsalt reisida  

Lennupiletid osta ise, mitte büroo kaudu

Reisi planeerimist alusta alati lennupiletitest, mis on enamjaolt kõige suurem kuluartikkel. Heade hindade leidmiseks hoia silm peal Eesti reisibüroode pakkumistel, kuid ära kiirusta nende ostmisega, vaid uuri samu sihtkohti lennupileteid vahendavatelt lehtedelt nagu näiteks Skyscanner, Cheapflights, ja Momondo. Üldjuhul on ka kohalike reisibüroode pakkumised pärit just nendelt lehtedelt ning nii ei ole tarbija sunnitud tasuma reisbüroode vahendustasude eest.

Broneeri incognito

Veebilehe küpsiste toimimise spetsiifika tõttu tõusevad lennupiletite hinnad portaalides kiiresti, et jätta muljet suurest nõudlusest ning survestada klienti lennupileteid võimalikult lühikese aja jooksul broneerima. Oluline nipp on sealjuures otsida pileteid läbi incognito ehk salajase akna, kus ei ole võimalik salvestada kasutaja külastusi. Selleks ava otsingumootori uus leht ning veendu, et oled sulgenud ka kõik eelmised aknad.

Ööbimiseks kasuta majutusplatvorme

Mitmekesi reisides on kõige mõistlikum panna silm peale mõnele Airbnb või Bookingu majutusplatvormidel olevale korterile. Vali koht, mis hõlmaks endas kõik igapäevasteks toiminguteks vajaliku. Hinna sees võiks olla näiteks internet ning vahendid hommikukohvi tegemiseks või pesu pesemiseks, et hoida raha kokku mõttetutelt lisakulutustelt. Räpastele ja ülerahvastatud hostelitele eelista couchsurfingut, mis lisaks täiesti ilma rahata ööbimisele annab võimaluse kohtuda kohalike inimestega, kes on lahked jagama soovitusi vaatamisväärsuste, toidukohtade ja transpordivõimaluste kohta.

Söö rohkem kodus