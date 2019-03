Seitse seadistust, mida uues nutitelefonis kohe tegema peaksid 

„Need on just need väikesed seadistused, mida peaks kohe esimest korda mobiili sisse lülitades tegema, sest see ei võta kaua aega, aga hiljem võivad need juba ununeda,“ selgitas Aasma.

1. Too sisu vanast telefonist üle

Esimene mure, millega mitmed uue telefoni soetajad alati kokku põrkuvad on see, kuidas kogu telefoni sisu vanast seadmest uude üle tuua. Vanas telefonis on enamasti palju pilte, videoid, kontakte, rakendusi ja muud, mida on keeruline käsitsi ümber kopeerida. Seetõttu tasub alati esmalt uurida, milliseid võimalusi telefon andmete vanast seadmest ületoomiseks pakub. „Samsungi telefonidel on näiteks Smart Switch, mis toob üle kõik rakendused, kontaktid, pildid ja paneb isegi uuele telefonile sama taustapildi ning asetab rakendused telefonis samasse kohta, kus need olid ka eelmisel seadmel,“ rääkis Aasma.

2. Turvalisus ja ekraanilukk

„Kõige esmane kaitse on loomulikult ekraanilukk. See tagab, et keegi soovimatu isik ei pääseks ligi teie andmetele kui telefon on kuhugi vedelema jäänud ning kindlasti peletab eemale ka lihtlabaseid vargaid,“ märkis Aasma. Vastavalt eelistustele saab ekraaniluku avamiseks kasutada tavalist PIN-koodi, mustri joonistamist, näotuvastust või eriti mugavat sõrmejäljelugejat. „Mõni inimene pelgab ekraanilukku, sest arvatakse, et see aeglustab telefoni kasutamist, aga see pole kindlasti nii.“

3. Automaatne ekraani lukustumine

Ekraanilukku seadistades tuleks kindlasti määrata ka aeg, mille möödumisel telefon ennast ise automaatselt lukustab, kui telefoniga midagi ei tehta. Pigem tuleks siin eelistada lühemat aega pikemale, sest näiteks kohvikulauale tähelepanuta jäetud mobiili näppamiseks piisab ka kolmekümnest sekundist.