Reis GIBRALTAR – ehe inglise nurgake keset Hispaaniat Marko Kadanik , täna, 00:01

GIBRALTARI SÜMBOLID: Vahepeal kuivas ahvide arv kokku ja neid olevat Marokost juurdegi toodud. Praegu on ahvide koloonia taas täies elujõus. Marko Kadanik

Gibraltar on väike, pindalalt umbes kaks Aegna saart. Kui arvestada, et poolel sellest on ligi poole kilomeetri kõrgune rahvuspargiks kuulutatud kalju, jääb järele ühe Aegna saare suurune lapike, kuhu kogu enam kui 30 000 elanikuga linn peab ära mahtuma. Ometi on see piisavalt suur, et Hispaania päikeseranniku rannapuhkusele meeldivat inglispärast vaheldust pakkuda.