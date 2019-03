Tesla loobub iga-aastasest korralise hoolduse nõudest 

Tesla on elektriautosid tootnud juba 2012. aastast ning kõik Teslad on aegade algusest saadik saanud kaasa soovituse – käia iga-aastases korralises hoolduses, nii nagu autod ikka.

Aga Tesla ei ole päris tavaline auto, vaid maailma kuulsaim elektriauto. Mis tähendab, et oma olemuselt on see täiesti erinev sisepõlemismootoriga sõidukist – puuduvad elutähtsad sõlmed nagu käigukast ja sidur ning elektrimootoris sisuliselt polegi midagi, mis saaks kuluda, pole vajadust vahetada õli jne.