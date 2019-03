Suhted Päikesemärgid pole kaugeltki kõik! Kuidas töötab suhteastroloogia? Siret Mägi , täna, 00:01 Jaga:

KÕNEKAD TAEVAKEHAD: Ütlusel, et mehed tulevad Marsilt ja naised Veenuselt, on tõepõhi all – armusuhete sobivuse hindamisel on olulisimad Marsi ja Veenuse ning Kuu ja Päikese omavaheline paiknemine partnerite sünnikaardis. Vida Press

„Kord printisin välja kahe oma kliendi sünnikaardid, et neid analüüsima hakata. Esmapilgul ehmatasin, et olen kogemata ühte kaarti kaks eksemplari printinud – muster oli neil niivõrd sarnane! Tegu oli väga kodu- ja perekeskse abielupaariga, kes oli pea 30 aastat koos elanud,“ jutustab astroloog Maria Angel. Ent sünastria ehk suhteastroloogia võib ilmsiks tuua ka rea võimalikke suhtekarisid. Sel juhul ei tasu heituda – õnnelikuks koosolemiseks tuleb lihtsalt teadlikult rohkem pingutada.