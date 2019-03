LINN TÄIS ARMASTUST: Tartu armastajapaarike kutsus appi politsei - kirehoos olid käeraudade võtmed kadunud! 

"Eile õhtul saime teate, et Tartus vajab abi üks paarike, kes aheldas end käeraudadega teineteise külge ja kui üks hetk võtmeid otsima hakkasid, neid enam ei leidnudki," vahendab politsei sotsiaalmeedias.



"Kus mure kõige suurem, seal politsei abi kõige lähem. Meil pole mitte üksnes kogemusi käeraudade avamisel, aga tuleb tõdeda, et kogemusi on nüüd juba mitmeid ka sarnaste väljakutsete lahendamisel," selgub, et sellised juhtumid ei olegi enam väga haruldased.