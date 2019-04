Seitse põnevat fakti 43. sünnipäeva tähistava Apple'i kohta  

Kui Apple’i logo kuju on püsinud läbi aegade üldjoontes samasugune, siis logo paigutus arvuti kaanel ei ole alati olnud nii nagu praegu. Algselt asus logo arvuti peal suunaga kasutaja poole, kui arvuti kaas oli kinni. Kaane avamisel jäi aga logo tagurpidi (õunavars jäi allapoole). See algne lahendus oli tehtud, mõeldes kasutajale, et ta teaks, millise külje pealt arvutit avada. Küll aga oli tagurpidist logo halvasti näha Hollywoodi filmides ja reklaamides, nii et 1990ndatel võeti vastu otsus keerata logo arvuti peal teist pidi.

5. Suitsetamine ja seadmete garantii

Kas teadsid, et suitsetamine Apple’i arvuti lähedal või seadme hoiustamine suitsuses ruumis võib muuta garantii kehtetuks? Kuigi seda infot ei ole Apple’i ametlikes garantiitingimustes, siis geek.com portaal on avastanud, et tootja ametlikud garantiikeskused keelduvad vahel neile toodud arvuteid parandamast, kui leiavad tööde käigus nikotiini jälgi. Apple’i sõnul võib arvutiosadele ladestunud suitsujääke käsitleda passiivse suitsetamisena, mis võib kahjustada nende töötajate tervist.

6. Sentimentaalne 9:41...

Tähelepanelikumad on märganud, et kõikides Apple’i reklaamides ja ametlikel fotodel on iPhone’ide ja iPad’ide ekraanidel alati kujutatud kellaaeg 9:41. Loomulikult pole see juhuslik, sest just sel minutil võeti kasutusele esimene iPhone 2007. aastal, mis tõi ettevõttele meeletu edu.

7. …ja mässumeelne 10:09