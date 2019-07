10 TERVISERISKI, millest kõik mehed peaksid teadlikud olema

Rankin kinnitab, et selle hädaga on mehel vaimselt keeruline arsti juurde minna. Siiski vaevlevad vähemalt osaliselt selle häda käes pooled 40+ meestest. Võimetus erektsiooni säilitada võib olla aga ka mingi tõsisema tervisehäda sümptom.

„Mehed on vähem kursis oma tervisehädadega, kuid nahavähi puhul on eneseteadlikkus oluline,“ kinnitab Rankin ning soovitab meestel oma sünnimärke jälgida, ning midagi ebatavalist leides, seda tõsiselt võtta. Probleeme võivad tekitada sünnimärgid, mis on suurenenud, ebatavalise kuju või värviga, valutavad või on põletikulised.