GALERII | Ehitusmessi esimene päev tutvustas innovatsioone ning katuselahendusi 

Kuigi messil on eksponaate, mida ka ehituskauge inimene võib huvitavaks pidada, tunnevad ehituseksperdid ning -ettevõtted end üritusel tõenäoliselt märksa mugavamalt. Probleem võib olla siinkirjutajas, kuid näiteks soklikatted ja külmasild ei pane tavalisel eestlasel silmi särama, nagu mõnel kohale tulnud eksperdil või messil osalenud eksponendil. Siiski on mess üritus, kus saab selliseid asju tundma õppida.

Tõenäoliselt pole ehitusmessist paremat kohta juhul, kui kodus on käimas renoveerimine või remont, ning sooviksid mitme erineva asja kohta nõu saada. Seda võib kindlalt väita, et enamik ehitusvaldkondi on messil kaetud, ning kõik eksponendid on valmis küsijale head nõu andma.