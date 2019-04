Samm-sammult elupäästjaks - E nagu elupäästev esmaabi 

voldi käepärast olev riidetükk kokku ning aseta surve tekitamiseks haavale; võta pikem riidetükk või riideese ja seo haav sellega kõvasti kinni. Kui sul on käepärast võtta 2 suuremat sidemerulli või spetsiaalne rõhkside, siis kasuta neid. Aseta kannatanu šokiasendisse (lamama, jalad kõrgemal), kui tema vigastus seda võimaldab. Kata kannatanu soojalt, võimalusel kindlasti ka maapinna poolt. Soojus on šokiga võitlemisel ülioluline! Vale ei ole ka asetada haava kohale midagi külma, et veresoonte ahendamisega verejooksu vähendada, ent see ei ole prioriteetne võrreldes otsese surve ja šoki esmaabiga. Kindlasti ära aseta jääd otse nahale.

Samas on vale ka väita, et esmaabiandjal ei ole mitte kunagi vaja kasutada žgutti ning et žgutt on alati kahjulik. Olukorrad, kus tuleks kaaluda žguti kasutamist elupäästva võttena, on üldjuhul seotud asjaoluga, et haavale pole võimalik otsest survet avaldada. Sellisteks eranditeks on näiteks väga suure pinnaga haavad, lahtised luumurrud, võõrkehad haavas või amputatsioonid – õnneks küll kaasneb sellist tüüpi vigastustega harva massiivne verejooks.