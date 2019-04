Reis PIKK NÄDALALÕPP SAKSAMAAL: Läki Bremenisse moosekantideks! Katrin Helend-Aaviku , täna, 00:01 Jaga: M

TURISTIDE TÕMBENUMBER: Muinasjutu moosekandid eesel, koer, kass ja kukk ootavad teid raekoja ees. Pixabay

Kui juba vendade Grimmide muinasjutust tuntud Bremeni linna moosekandid olid veendunud, et just see on koht, kuhu nad peavad oma sammud seadma, ei tasuks ka teistel selles kahelda. See õdus kõik-mugavalt-käepärast linnake pakub nii seiklusi, hubaseid kohvikuid, maalilisi vaateid kui ka palju muud.