ÕL VIDEO | Ehitusmessi peakorraldaja: iga inimene teab ehitusest midagi 

Sultsmanni sõnul on mess võrreldes eelnevate aastatega kasvanud – kohal on veelgi rohkem ettevõtteid kui eelmisel korral, kes näitavad väga palju uudistooteid. Messi rikastavad sel korral ka paljud välismaised firmad.

Põhjuseks, miks inimesed peaksid messile tulema on see, et nad saavad siit teadmisi ja nõu, sõnab Sultsmann. Uusi ideid saab nii korteri renoveerija kui ka oma kodu ehitaja.