Perenõustaja: kooselul on lootust, kuni kaasad teineteist kuulavad 

Paarisuhteprobleeme põhjustavad tema sõnul sageli rahamured ja see, et teineteise jaoks ei jätku aega. Kooselu õnnestumises on oma roll ka pereliikmete ja muu suhtlusvõrgustiku toel.

Kuidas otsustada, kas kriisi tüürinud suhtel on elulootust? Kui abikaasad on võimelised rääkima rasketel teemadel nii, et mõlemad tunnevad, et teine on ta ära kuulanud, siis on suhtel raskustest hoolimata lootust, innustab Anttonen. Kui aga vestlus jääb alati mõnel valusal kohal toppama ja paar ei suuda oma muresid arutada, oleks tarvis abi otsida.