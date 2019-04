Saku hakkab õlut villima uude ja senisest kergemasse pudelisse 

Võrreldes seniste pudelitega, mille Saku võttis kasutusele kümne aasta eest, on uus pudel pisut pikem ning 20 grammi kergem. „See tähendab, et pudelite kaaluvahe on kuus protsenti, mis kogu tootmistsüklit ja pudelite eluiga arvestades on ühtlasi oluline investeering ka kuluefektiivsust ja keskkonnasäästu aspekte silmas pidades,“ lisas Härms.