Kaitseliidu kiivrid: kastrulitest peakaitsesüsteemideni 

Aivo Põlluäär

Horvaatia ballistiline kiiver on mõeldud sisekaitseüksustele, et vahetada välja Rootsi ja USA eelmise põlvkonna kevlarkiivreid. Sellest on ka üks varasem versioon, millel on veidi teine sisu, kuid laialdasemalt on praegu ladudes just selline mudel. Kõige suurematele peadele on kiivri seest eemaldatud võrk ja pandud ainult pehmenduspadjad. Kasutusel Kaitseliidus Alates 2017.