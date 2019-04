Geely tutvustas oma uue elektriautobrändi Geometry esimest mudelit 

Hiinas, kus suurlinnade saastatus on probleem, millele siiani pole lahendust leitud, on sisepõlemismootorid põlu all. Seetõttu saab elektriautode turg seal õitseda ning uutest tulijatest ei saa kunagi küllalt.

Volvo omanikuna tuntud Hiina autotootja Geely tõi lisaks olemasolevatele brändidele, mille valikus on teiste autode kõrval ka täiselektrilised, turule täiesti uue, ainult elektrisõidukitele keskenduva kaubamärgi nimega Geometry.

Geometry on mõeldud eeskätt Hiina turule, kuid tellimusi võtakse vastu ka mujalt. Esimesed mudelit on juba valmis, aastaks 2025 peaks plaanide kohaselt kuuluma Geometry mudelivalikusse kümme uut täiselektrilist sõidukit.

Geometry A

Esimese pääsukese mudelinimetus on Geometry A, see põhineb samal moodulplatvormil, millel ka Volvo ja LYNK & Co uued mudelid ning see tuleb müügile kahes – 51,9 kWh ja 61,9 kWh aku versioonis. Väiksema akuga A läbib ühe laadimisega umbes 400 km, suuremaga 500 km, aga WLTP mõõtmisi ei ole veel tehtud, seega usaldusväärsed andmed puuduvad.

Geometry A elektriajam on välja töötatud Geelys ning akupakis kasutatakse CATL liitiumakusid. Tootja sõnul saab akupaki 30 minutiga laadida 80 protsendini. Laadimisstandard peaks olema CCS.

Geometry A ei ole just maailma kõige võimsam elektriauto: see suudab parimatel hetkedel maha panna kuni 120 kW (peaaegu 161 hj) ning pöördemoment on 250 Nm. „Nullist sajani“ kiirendab A 8,8 sekundiga.