Kuusakoski võttis mullu vastu üle 10 000 autoromu 

Kuusakoski juhatuse esimehe Kuldar Suitsu sõnul suunatakse kõik ettevõttes vastuvõetud romud metalliveskisse, kus on toorainena uue elu saanud juba veerand miljonit vana autot. „1996. aastal tööle hakanud metalliveski on ainus omalaadne Eestis, mis suudab romusõidukeid taaskasutatavaks tooraineks töödelda kooskõlas Euroopa Liidu keskkonnanõuetega, suunates 95% autovraki massist taaskasutusse,“ lausus Suits. „Oma tegevusaja jooksul on metalliveski purustanud kaks miljonit tonni vanametalli, mis pärast ümbersulatamist on võetud metallitööstuses väärtusliku toorainena taaskasutusse.“