Militaar VIDEO | Hullumeelne päästeoperatsioon Entebbe Toimetas Aare Kartau , täna, 18:32

Entebbe operatsiooniga päästetud pantvangid. Wikipedia Commons

27. juunil 1976 kaaperdasid Palestiina Vabastamise Rahvarinde ja Saksa rühmituse Revolutsioonilised Rakud terroristid Air France'i lennuki, mis oli teel Tel Avivist Pariisi. 4. juulil 1976. algas Ugandas Entebbe lennuväljal Iisraeli eriväelaste päästeoperatsioon, et vabastada 248 pantvangi. The Infographics Show on valmistanud animeeritud video, mis kujutab, kuidas jahmatav päästeoperatsioon Entebbe toimus.